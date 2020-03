Coronanieuws samengevat: dit gebeurde er zondag in Brabant

Da­ta-hoogleraar TU/e waarschuwt voor te vroeg juichen: ergste van coronacri­sis nog niet gehad

27 maart EINDHOVEN - Het RIVM mag dan de eerste lichtpuntjes zien, de voorspellers van de TU in Eindhoven waarschuwen niet te vroeg te juichen. Het ergste punt van de coronacrisis is nog niet geweest. ,,Maar we denken niet dat we Italië achterna gaan.”