Corona zit kersverse commissaris in Brabant ook dwars: ‘Jammer, maar het is niet anders’

Nieuwe commissa­ris krijgt warm onthaal in Brabant: ‘Het Ade­ma-decennium staat voor de deur’



14:57 DEN BOSCH - Ina Adema is nu echt terug in Brabant. De oud-burgemeester van Veghel is vrijdag geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie die een speciaal plekje in haar hart heeft. Een woning heeft ze ook al, in Haarsteeg.