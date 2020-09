Corona-uitbraak na kinderfeestje in Megen: ‘Toch beter buiten gedaan’

Nieuwsover­zicht | Ziekenhui­zen zijn klaar met agressie - Man stapt naar Hoge Raad om 85 eurocent

11 september Net op het moment dat ziekenhuizen zich massaal uitspreken tegen agressie van bezoekers gaat het weer faliekant mis. In het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal vernielde een 58-jarige man een balie. Toen de politie de agressieveling wilde aanhouden, probeerde hij het dienstwapen van een van de agenten te grijpen. En een man uit Eindhoven is naar de Hoge Raad gestapt omdat hem jaren geleden 85 eurocent is onthouden door de gemeente. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht.