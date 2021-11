Corona noopt tot creativiteit: Nederlander zoekt toevlucht in Brabants vakantieoord

Te beginnen met de buitenlandse vakantiegasten: in de maanden juli, augustus en september van 2019 (derde kwartaal), toen corona nog niet 'bestond', ontving Brabant 411.000 buitenlandse vakantiegasten. Een jaar later, in het derde kwartaal van 2020, zwakte dat aantal af naar 238.000 en in diezelfde periode in het jaar 2021 kwamen er nog maar 199.000 buitenlandse vakantiegasten op Brabant af.

Nederlanders in Brabant

Daar tegenover stond de enorme toename van Nederlanders die vakantie vierden in Brabantse hotels, campings, groepsaccommodaties en huisjesterreinen. In het derde kwartaal van 2019 waren 919.000 Nederlands op Brabants vakantiegrondgebied te vinden. Een jaar later in diezelfde zomerperiode, toen corona zijn sporen reeds achterliet, nam het aantal in Brabant vakantie vierende Nederlanders verder toe: 986.000 mensen. Afgelopen zomer, in de periode juli, augustus en september, was er een flinke stijging te zien: in die maanden bezochten 1.202.000 Nederlanders een Brabants vakantieadres.