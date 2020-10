Corona is geen sprookje, maar in De Efteling staan nog steeds lange rijen

update Dubbelspel in het tennis weer toegestaan in Midden- en West-Bra­bant na nieuw landelijk overleg

23 oktober Goed nieuws voor tennisliefhebbers in Midden- en West-Brabant: dubbelspel in het tennis - en padel - is weer toegestaan. Na nieuw landelijk overleg is besloten om de speelvariant weer toe te staan. Competities zijn nog altijd verboden.