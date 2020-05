Corona in Brabant | Hoe ervaren Brabantse moslims de ramadan in coronatijd?

PODCASTOp onze site en app kun je niet alleen al het coronanieuws lezen en zien, je kunt er ook naar luisteren. Verslaggevers Floyd Aanen en Rob Aarts praten je iedere maandag en vrijdag bij in de podcast ‘Corona in Brabant’.

In aflevering 8 van ‘Corona in Brabant’ gaat Floyd op bezoek bij de Marokkaanse Moskee in Roosendaal.

Ramadan

De ramadan is in volle gang. De vastenmaand voor moslims. Tijdens deze periode mag er tussen zonsopgang en –ondergang niet gegeten en gedronken worden. Het is voor islamitische gelovigen vanwege corona een sobere ramadan dit jaar: geen moskeebezoek en geen familiebijeenkomsten na zonsondergang.

Abdoulah Achatibi (40), voorzitter van de Marokkaanse moskee in Roosendaal en Zakaria Oulad Ali ou Ahmed (36) spreken over hun ervaringen tijdens de ramadan in coronatijd.

Dat en meer in de zesde aflevering van Corona in Brabant. De podcast is ook te luisteren via Spotify en Apple Podcasts. Hier kun je je ook abonneren, waardoor je direct de nieuwste afleveringen binnenkrijgt.