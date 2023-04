Corona en ontkerkelijking hakken er in bij veel koren, maar het Huisselings koor is standvastig

HUISSELING - Vijf leden haakten in coronatijd af en dat terwijl eigenlijk niemand gemist kan worden. Toch weten ze bij het Huisselings Gemengd Koor dat het altijd nog erger kan. Want waar verschillende koren helemaal zijn opgeheven, viert het koor in Huisseling binnenkort het 50-jarig jubileum.