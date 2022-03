Cornelis Le Mair voor de derde keer bestolen van zijn kunst: ‘Van al die doeken is er geen een teruggekomen’

Dwarskijker Nepdrugsva­ten van de politie slaan de plank mis

Ik moest even op de kalender kijken toen ik las over die drugsafvaldumpingen. Maar het was toch echt geen 1 april. De politie heeft inderdaad her en der nepafvalvaten gedumpt, die ogenschijnlijk afkomstig zijn van pillendraaiers die, als ik de verhalen mag geloven, in leegstaande Brabantse loodsen en stallen een productie in standhouden waar ze in Colombia jaloers op zijn.

23 maart