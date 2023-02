Controleurs constateren veel dierenleed bij ‘louche puppyhandel’ in Someren

SOMEREN - Bij een hondenfokkersbedrijf in Someren is vrijdag veel dierenleed aangetroffen tijdens een controle, waarbij onder meer de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA aanwezig was. Volgens de gemeente zijn tijdens de controle meerdere overtredingen vastgesteld rond de zorg voor de meer dan honderd honden in het bedrijf.

De controleurs stelden vast dat er sprake was van nalatigheid, waarbij is gehandeld in strijd met het dierenwelzijn. Daarnaast bleek een aantal honden niet of op de verkeerde manier gechipt. Het bedrijf kreeg meerdere bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen opgelegd, aldus de gemeente.

Verder vonden medewerkers van het interventieteam in de woning arbeidsmigranten, wat in strijd is met het bestemmingsplan, en was er sprake van adresfraude. Ook de brandveiligheid bleek niet op orde.

De controlerende instanties, onder wie de politie, het Peelland Interventie Team PIT, de gemeente Someren, de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en de NVWA, gingen op bezoek bij het bedrijf na een tip van House of Animals. Die had enkele dagen geleden tijdens een undercoveractie in een loods naar eigen zeggen tussen de honderd en honderdvijftig honden gevonden. De dierenwelzijnsorganisatie spreekt van een louche puppyhandel. Volgens de organisatie moet het bedrijf op last van de gemeente stoppen met de hondenhandel, maar bij de gemeente was vrijdagavond niemand direct bereikbaar die een toelichting kon geven.

Eerdere controles bij fokker in Eersel

De fokker uit Eersel, waar onlangs honden werden meegenomen, krijgt de dieren niet meer terug. Bij de hondenfokkerij werden in december 29 en in januari 435 honden door de NVWA in bewaring genomen vanwege gezondheidsredenen en/of problemen met de huisvesting. Lees hier waarom House of Animals toen geen vertrouwen had in de goede behandeling van de overgebleven honden.