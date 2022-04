Conny Helder flirtte al jaren met de politiek: ‘Zonder corona was ik misschien al eerder minister geweest’

Veel animo voor appartemen­ten in centra van Cuijk en Boxmeer: ‘Dit is goed voor de woning­markt’

CUIJK/BOXMEER - Wonen in een appartement in het centrum van Cuijk en Boxmeer is enorm in trek, bij wie het kan betalen. Voor Villa Hugo en De Heeren van Boxmeer loopt het nu storm. ,,Dit heeft de woningmarkt nodig.”

31 maart