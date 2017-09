Computerspel kan kinderen met taaislijmziekte helpen

Het mannetje op het computerscherm duikt in een poeltje, klimt tegen een berg op, vliegt een stukje en blaast een versperring omver. En dat in een decor van oerwoud en Paaseiland-beelden. Het is een vet spel.

Game-ontwikkelaar Niel Vredeveldt controleert het spel, maar niet met zijn handen. Hij gebruikt een mondstuk. Als het mannetje (hij heet voorlopig Zed) duikt, moet Niel diep ademhalen. Als het mannetje vliegt, moet hij langzaam uitademen. En een versperring omver blazen vergt een stevige uitstoot van lucht.

Het spel heet dan ook Wind Tales. Maar het is geen gimmick of aardigheidje. Dit is een serieus spel, bedoeld voor kinderen met taaislijmziekte, ofwel cystic fibrosis. Een aangeboren genetische afwijking die ervoor zorgt dat de longen van de patiënten volstromen met dik en taai slijm, vandaar de naam.

Ontwerper Vredeveldt uit Horst aan de Maas legt uit: ,,In 2011 werd mijn dochter Fleur geboren. Mijn vrouw en ik moesten geregeld met spoed met haar naar het ziekenhuis omdat ze slecht kon ademhalen door teveel slijm in de longen. Zo kwamen we in contact met longartsen. Die vertelden over het probleem waar kinderen met taaislijmziekte mee zitten: ze moeten veel ademhalingsoefeningen doen om het slijm uit hun longen te krijgen en op te hoesten. Elke dag oefenen is zwaar voor deze kinderen."

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Als Zed onder water gaat, moet de speler diep adem halen en inhouden. © vrij

Spel

De game-ontwerper kreeg een ingeving: als we van die oefeningen nu eens een spel konden maken? Vredeveldt zocht contact met Bas Dirkson uit Eindhoven, specialist op gebied van medische techniek. Samen ontwikkelden zij stap voor stap een computerspel, bestuurd door ademhaling. Daarmee worden de dagelijkse oefeningen onderdeel van een spel.

Het duo vond in Zweden een mondstuk dat wordt gebruikt voor meting van longinhoud dat geschikt bleek voor aansturing van een computer. Dirkson en Vredeveldt ontwikkelden zelf de benodigde software. Het mondstuk kan handsfree worden gedragen.

In de studio van Vredeveldt in het Noord-Limburgse Hegelsom gingen de ontwerpers aan de slag met verhaallijnen en grafische beelden, zoals een jungle met Paaseiland-beelden. Dirkson en Vredeveldt smeden samenwerking met onder meer de universiteitsziekenhuizen van Utrecht en Nijmegen, de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de rijksoverheid en het bedrijfsleven. Na vier jaar ontwikkelen met een team, ontwerpen en testen ligt er nu het spel Wind Tales. Bedoeld voor kinderen vanaf vijf tot circa veertien jaar. Het spel kan voor elk kind apart worden afgesteld volgens de instructies van longartsen en fysiotherapeuten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een taaislijm-patiëntje speelt Wind Tales. © vrij

Enthousiast

Enkele kinderen met taaislijmziekte mochten al een eerste versie van het spel uittesten en bleken zonder uitzondering enthousiast. Zo zegt Madelon van Erven, moeder van twee zonen Stan en Noud die beiden taaislijmziekte hebben: ,,Ze vinden het leuk, zijn veel geconcentreerder en houden het langer vol. Je bent niet aan het oefenen, maar een spel aan het spelen. Het is een moment om samen iets leuks te doen en niet met de ziekte bezig te zijn."

Het spel heeft veel lagen en verschillende 'werelden' die ontsloten worden als er voldoende punten zijn gescoord. Die variatie is nodig omdat de gebruikers elke dag hun oefeningen moeten doen en dus steeds opnieuw verrast moeten worden.

Nu is het tijd voor een volgende stap. Een grote praktijktest met eerst 25 kinderen, daarna oplopend tot 150. Want pas als het vaststaat dat dit kinderen met taaislijmziekte echt helpt, mag het spel op de markt komen. Vredeveldt en Dirkson hopen dat dit in het voorjaar van 2018 kan gebeuren.

Voor deze test is wel geld nodig: honderdduizend euro. Daarvoor zetten de twee ondernemers een modern middel in: crowdfunding. Met een minimale inleg van tien euro kunnen mensen de kinderen met taaislijmziekte steunen. De actie begint dinsdag 26 september.

Meer informatie op windtales.net/crowdfunding.

Volledig scherm Screenshots uit Wind Tales. © vrij