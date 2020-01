Commissaris Wim van de Donk maakt zich zorgen na boerenprotest, stikstofcrisis en coalitiebreuk: ‘Het knettert in Brabant’

Daar lag hij dan in een ziekenhuisbed, geteisterd door hevige buikpijnen. Wim van de Donk (57), commissaris van de Koning in Brabant, is doorgaans een baken van stabiliteit in het provinciehuis. Maar net nu de mijlpaal van tien jaar in het ambt naderde, was hij weken uit de running. Galstenen bleken de oorzaak. Complicaties na een operatie zorgden ervoor dat hij in het najaar langer dan verwacht in het ziekenhuis moest blijven. ,,Ik heb heel veel pijn gehad, morfine was een paar dagen mijn beste vriend.”