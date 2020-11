Commissaris van de Koning Ina Adema geopereerd aan kwaadaardige tumor

Nieuwsover­zicht | Aquarium met levende visjes gedumpt in natuurge­bied - Voortvluch­ti­ge crimineel aangehou­den

30 oktober ,,Het is zo asociaal, je bent echt een harteloos monster als je zoiets doet.” Boswachter Erik de Jonge wist niet wat hij zag vrijdagochtend. Op Landgoed Lindonk in de gemeente Woensdrecht trof hij een gedumpt aquarium aan met nog levende visjes. ,,Ze lagen te spartelen op het droge‘’, aldus de furieuze boswachter. En verder hield de politie een 49-jarige man uit Dussen aan. Bij een verkeerscontrole bleek dat hij nog maar liefst zeven jaar de bak in moest.