Colbertje binnenstebuiten, lekker dwèrs. Peter Nagelkerke krijgt D’n Dwèrsklippel met het Witte Voetje

Man filmde stiekem jaar lang in dameskleed­ka­mer marechaus­see; slachtof­fer is verdrietig en boos

ARNHEM/DEN BOSCH - ,,Ik weet niet wat me ertoe gebracht heeft”, zei een 44-jarige man uit Kaatsheuvel voor de militaire rechtbank in Arnhem. Hij stond terecht voor het stiekem filmen in de douche- en kleedruimtes voor vrouwen bij de marechaussee in Den Bosch.