Coffeeshophouders bezorgd over staatswiet-experiment: 'Illegale dealers dromen al van nieuwe Mercedes'

'Hele Brabantse families bezig met hennepkweek'

13:41 Rolluiken zorgen bij relatief veel huizen in de Ter Borghstraat in Geldrop voor privacy of houden de zon buiten. Hier en daar hangt een cameraatje aan de gevel of bij de voordeur. Niet dat woningen met een cameraatje per definitie verontrustende zaken herbergen. Maar op adressen waar de politie binnenvalt en waar een hennepkwekerij blijkt te zitten, hangt wel opvallend vaak een cameraatje.