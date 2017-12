'Code Oranje… Dan kun je maar beter geen risico’s nemen, hè'

Ook de leerlingen van het Munnikenheide College in Etten-Leur mogen eerder naar huis. De raad van bestuur van het ROC West-Brabant heeft al directeuren die onder deze koepel vallen de vrijheid gegeven om naar eigen inzicht te beslissen. ,,We hebben het er nog even over gehad. Code geel: wat doen we er mee? Vroeger zouden we misschien gewoon door de dikke sneeuw naar huis zijn gefietst, maar de tijden zijn veranderd. We willen het risico niet lopen’’, zegt Carina Reuvers, algemeen directeur van het Munnikenheide College.