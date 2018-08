Code geel voor Brabant: dinsdag kan het 37 graden worden

Het KNMI heeft voor onder andere Brabant code geel afgekondigd. Want het wordt heet, al is het waarschijnlijk voor het laatst dat het deze hittegolf zó heet wordt.

Op sommige plaatsen kan het 37 graden worden. Weerplaza gaat er vanuit dat het in Breda en Tilburg 35 graden wordt. In Eindhoven kunnen ze 36 graden verwachten. De hoogste temperatuur wordt waarschijnlijk eind van de middag aangetikt, ergens tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Ook in andere provincies wordt gewaarschuwd voor het warme weer. Code geel is ingesteld voor alle provincies in het oosten van het land. Daarbij horen ook een paar waarschuwingen van het KNMI: Drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel en beperk lichamelijke inspanning. Als je op reis gaat, wees dan goed voorbereid.

Regenlaarzen

Dinsdagavond kunnen dan eindelijk de regenlaarzen aan. In de loop van de avond vallen de eerste regendruppels en in de nacht gaat het op sommige plaatsen mogelijk hozen. Deze bui zorgt voor flinke verkoeling, al betekent dat niet dat de hittegolf direct voorbij is.