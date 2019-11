Code geel: mogelijk glad op de weg na eerste nacht vorst in Brabant

Hoewel Rijkswaterstaat in het hele land preventief heeft gestrooid, is het op sommige wegen volgens de verkeersdienst nog altijd glad. Het gevaar op gladheid verdwijnt pas in de loop van de ochtend, verwacht het KNMI. Volgens Weerplaza komt de temperatuur pas rond 09.00 uur boven nul. Het blijft daarna overigens de hele dag vrij fris: maximaal zes graden.



In het noorden van het land moeten weggebruikers vanochtend ook oppassen voor dichte mist. Ook in Brabant is het op sommige plaatsen mistig, maar daar is het zicht vrij goed.