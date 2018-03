Code geel: mistbanken lossen snel op

Man (37) door meerdere kogels geraakt op woonwagenkamp in Eindhoven, politie zoekt dader

11 maart EINDHOVEN - Een 37-jarige Eindhovenaar is zaterdagnacht door meerdere kogels geraakt tijdens het schietincident op het woonwagenkamp aan de Kasteellaan in Eindhoven. Hij is buiten levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de dader.