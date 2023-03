Code geel en mogelijk drukke avondspits in Brabant: ‘Kan plaatselijk spekglad worden’

Brabanders kunnen weer stemmen voor Provincia­le Staten, maar waar gaat het eigenlijk over? Doe de quiz!

Over een week is het weer zover: op 15 maart gaan Brabanders weer naar de stembus. Dit keer om te stemmen op leden van de Provinciale Staten en waterschappen. Maar wat zij doen en waarom stemmen belangrijk is, is voor veel mensen een groot vraagteken. Met deze quiz test je jouw kennis én kom je meer te weten over de provincie.