Coalitie Brabant stelt rapporteurs aan na politieke crisis

De inventarisatie moet een overzicht bieden van de ideeën die de partijen hebben over de toekomstige samenwerking in Provinciale Staten en met Gedeputeerde Staten.

Van der Velden kent al een lange politiek carrière in Brabant. De Bergenaar was onder andere burgemeester van Bergen op Zoom, Breda en Rosmalen. Arbouw heeft zijn sporen verdiend als wethouder in Breda, waar hij in drie periodes in totaal elf jaar actief was.