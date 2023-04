Clubicoon Marcel van der Sloot na dit seizoen weg bij TOP Oss: 'We zijn op zoek naar nieuwe impulsen’

Koersen waar apen tussen de fans zitten: Jeroen Meijers reist Azië af voor wielercar­riè­re

Of hij vroeger ook avontuurlijk ingesteld was? Jeroen Meijers (29) uit Tilburg bleef als kind liever thuis dan dat hij mee ging op schoolreisje. Hoe anders is dat nu. Inmiddels gaat hij zo goed als alle Aziatische landen af om te koersen. En hij is nog succesvol ook. Hij won de Ronde van Taiwan. ,,Had mijn moeder als grap gezegd dat ze moest kijken, want ik ging winnen.”