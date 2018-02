Cliënten op woonvoorzieningen bij Amarant 'als crimineel behandeld'

,,Mijn dochter wordt samen met andere cliënten veelal als een crimineel behandeld in plaats van als een verstandelijk beperkt persoon met een hulpvraag." In twee woorden omschrijft een oud-medewerker van de woonvoorziening de verziekte sfeer: ,,Angstcultuur en doofpot”

Hopeloze gevallen

De beste plaats voor behandeling en begeleiding van jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking en complexe gedragsstoornissen. Waar zorgprofessionals elders ten einde raad zijn, zouden de specialisten in Tilburg er wel in slagen om deze moeilijkste categorie cliënten op weg te helpen naar een zo normaal mogelijk zelfstandig leven.

Gevangenis

Een oud-bewoner spreekt zijn afschuw uit over de klappen die hij kreeg als hij weer eens in de afzonderingsruimte werd gesleurd. Een ander is blij dat hij weg is uit ‘die gevangenis’, waar hij helemaal niks heeft geleerd. ,,Ik kamp nog dagelijks met de trauma’s die ik in dat crisiskamp heb opgelopen. Ik kan er een boek over schrijven”, mailt nog een ex-cliënt.