Circus Renz is in Gemert: ook het traditionele circus gaat met zijn tijd mee

GEMERT - Het circus is in het dorp! Nog niet zo lang geleden reed er dan steevast een auto met een geluidsinstallatie op het dak een dag lang door de straten met een omroeper die het publiek zowat de circustent in schreeuwde. Maar ook deze bedrijfstak heeft zich gemoderniseerd, want de entreekaartjes koop je nu via de website van het circus. Familiecircus Renz gaf zes voorstellingen in Gemert.