Chris van der Lee hield vooral van groep 8: ‘Je kunt het met ‘die jong’ nog eens ergens over hebben’

De herinrich­ting van de Oude Haven in Drimmelen is ‘ook voor Sinter­klaas een cadeautje’

DRIMMELEN - In het half jaar dat Tim Simons nu wethouder in Drimmelen is, heeft hij bij officiële handelingen al pannen op het dak gelegd en verkeersborden aangedraaid. Donderdag kwam daar het leggen van een betontegel bij in de Oude Haven van Drimmelen.