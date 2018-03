Check hier de uitslagen van de verkiezingen in West-Brabant

Deel Tilburgse wijk Broekhoven afgezet om politie-actie voor man die zich verschuilt in woning

21:20 TILBURG - Een groot deel van de Broekhovenseweg en de Oude Hilvarenbeekseweg in Tilburg zijn woensdagavond afgesloten voor een grote politie-actie. Een man heeft zich verschanst in een woning. Een arrestatieteam is ter plaatse om hem eruit te halen.