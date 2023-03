Chauffeur van schutter Colijnstraat Oss wist niets van plan om kogel af te vuren, rechter spreekt hem vrij

N65, stikstof, fietsen, natuur en cultuur komen aan bod tijdens verkie­zings­de­bat in Elzenburg Vught

VUGHT - De Provinciale Statenverkiezing staat voor de deur. Kandidaten Dianne Schellekens (D66), Ward Deckers (PvdA) en Roel Eerden (CDA) gaan zondag 12 maart met elkaar in debat in jeugd- en jongerencentrum Elzenburg in Vught.