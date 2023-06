Chatbot sluipt het onderwijs in: ‘Extra klasgenoot die er 24 uur per dag is’

Opnieuw streep door kermisfees­ten Oss: ‘Te veel eisen voor te kleine oppervlak­te’

OSS - Het zou het jaar van de wederopstanding van de kermisfeesten in Oss worden. Maar uiteindelijk blijft het ook in 2023 stil op de Eikenboomgaard. De enige ondernemer die brood zag in de organisatie haakt gedesillusioneerd af.