Charmeoffensief van de boeren: appeltjesregen als geste voor vitale sectoren

Zeven verdachten aangehou­den na grootscha­lig drugsonder­zoek, invallen op meerdere plekken in Brabant

10:13 In het kader van een groot onderzoek naar drugshandel heeft de politie maandag 7 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde na verschillende invallen op diverse plaatsen in, en in de buurt van de Brabant. Er is een hoeveelheid grondstoffen voor synthetische drugs en een groot geldbedrag gevonden.