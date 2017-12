Chaotische avondspits: hier staat het allemaal vast in West-Brabant

Drie op vijf West-Brabanders wil verbod op vuurwerk

14:16 BREDA - Bijna nergens in Nederland is het afsteken van vuurwerk door particulieren zo impopulair als in West-Brabant. Uit een onderzoek van I&O Research blijkt dat 61 procent van de bewoners in deze streek wil dat deze ‘traditie’ wordt verboden. Alleen in het Gooi is de weerstand nog groter: 64 procent.