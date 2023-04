Chagrijn over zwerffietsen in centrum Uden, waar blijft die extra bewaakte fietsenstalling?

Het chagrijn over de zwerffietsen en andere fout geparkeerde tweewielers in het centrum van Uden zit Jong Maashorst al heel lang hoog. Twee jaar geleden kaartte de partij de kwestie ook al aan zonder duidelijke antwoorden te krijgen. Maar volgens de partij is er nog steeds sprake van een ‘rommelige aanblik’ in het centrum en dus vraagt de partij opnieuw om actie van de gemeente.

Stalling niet op de Markt

Tegelijkertijd haalt de partij een oud stokpaardje van stal: de wens voor een extra bewaakte fietsenstalling in het centrum met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Al in 2018 stond die stalling in het bestuursakkoord, in 2022 werd het opnieuw als speerpunt opgenomen maar nog altijd is er geen zicht op zo'n voorziening constateert Jong Maashorst, zelf toch al die tijd in het college vertegenwoordigd. Op de Markt, zoals lang werd gedacht, is volgens de gemeente geen optie vanwege het parkeren van auto's en allerlei festiviteiten die er met regelmaat gehouden worden.

Snelfietsroute en fietsstrook belangrijker

Voorzitter Ernest de Groot van het Fiets Forum Maashorst is blij met de vragen van Jong Maashorst maar er zijn op fietsgebied volgens hem belangrijkere zaken die eerst geregeld moeten worden: de snelfietsroute tussen Uden en Veghel en een fatsoenlijke oplossing voor de ‘noodfietsstrook’ op de Markt in Uden, voor Floryn en 't Stulpke.

Wat betreft de fietsenstalling in het centrum is De Groot optimistisch. ,,Wij hebben eerder al enkele locaties voorgesteld en de gemeente is die nu aan het onderzoeken. Ik denk dat er snel duidelijkheid komt", zegt hij.