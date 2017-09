Celstraf na carnavalsgevecht waarbij vrouw (46) oog verloor

DEN BOSCH - Verstikt door tranen kreeg een Bossche vrouw met moeite woorden over haar lippen toen ze de rechtbank vertelde wat voor gevolgen een vechtpartij tijdens carnaval haar had gedaan. Maar glashelder klonk opeens ,,Kijk eens wat je hebt gedaan", door de rechtszaal. Met een snelle beweging haalde ze haar kunstoog uit haar gezicht en hield dat een man uit Best voor. ,,Dit!"

De mishandeling was in de avond van carnavalsmaandag 27 februari van dit jaar, bij een cafetaria aan de Visstraat in het centrum van Den Bosch. Binnen stond Nick S. (28) met wat vrienden, net als een echtpaar. Allen had stevig gedronken (,,Het was nu eenmaal carnaval", begreep de rechter). Nick zei iets tegen de man van het echtpaar, hij had een broodje over en wilde dat weggeven. Deze reageerde niet. Toen Nick hem nog eens aan sprak, ontstonden er flink woorden. De echtgenote van de man liet zich niet onbetuigd, op camerabeelden is te zien dat ze de Bestenaar een paar keer wilde aanvliegen.

Daar sprong een portier tussen die het groepje naar buiten werkte. Het echtpaar kreeg een kop koffie van de eigenaar en ging tien minuten later naar buiten. Daar werd de man meteen aangevallen en tegen de grond gewerkt. Als tweede kreeg hij Nick over zich heen, die hem sloeg en schopte. De vrouw kwam, volgens hem, op hem af waarop hij haar in haar gezicht stompte. Dat kostte haar haar rechteroog.

Lomp

Nick zei eerst dat hij het paar toevallig weer trof toen hij naar een taxi liep. In de rechtbank gaf hij toe dat hij ze waarschijnlijk ook heeft opgewacht. Dat was niet om te vechten, maar om 'te vragen waarom de vrouw zo agressief was'. Omdat de vrouw hem bedreigde, sloeg hij toe. Het paar zelf zegt 'gewoon lomp te zijn aangevallen'.

Ook officier Christa Molle denkt dat Nick expres buiten bleef hangen. Dat de vrouw zelf in het begin agressief deed had ze ook gezien, maar de twee partijen zijn daarna uit elkaar gegaan en de vrouw was door het kopje koffie ongetwijfeld gekalmeerd. Nick heeft de confrontatie volgens haar bewust opgezocht. Dat moet hem twaalf maanden cel kosten waarvan de helft voorwaardelijk.