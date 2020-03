Celstraf en schadevergoeding voor boze coronakucher: ‘Is dit rechtspraak in Nederland?’

DEN BOSCH -,,Ik ga in hoger beroep. Is dit rechtspraak in Nederland, of is dit fictie?’’ Dat zei de 28-jarige Walter K. nadat hij woensdagmiddag door de politierechter werd veroordeeld voor onder meer het mishandelen van een agent in Den Bosch. Ook veroorzaakte hij volgens de politierechter paniek door wachtende mensen bij de Bossche coffeeshop Meetpoint in het gezicht te hoesten en te zeggen dat hij corona had.

Rechter Slaar noemde het gedrag ‘uitdagend en choquerend’ en veroordeelde hem tot 10 weken celstraf waarvan twee weken voorwaardelijk. Ook moet hij 384 euro schadevergoeding betalen aan een agent. Hij had hem bespuugd en tegen een been geschopt. Het gaat om een wijkagent die hem op 15 maart uit de wachtrij gehaald nadat hij provocerend in de gezichten van enkele mensen had gehoest en riep dat hij corona had.

‘Ik dacht dat het een griepje was’

Minister Bruins had kort voor de aanhouding in een persconferentie besloten dat horeca vanaf 18.00 uur moest sluiten tot en met minimaal 6 april. Daardoor ontstonden grote rijen bij coffeeshops in Brabant, want veel mensen wilden nog even een voorraad inslaan.

Tijdens de rechtszitting beweerde de man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, dat hij niets wist over de ernst van het coronavirus (‘Ik dacht het een griepje was’). Hij verbleef vlakbij de coffeeshop in het Inloopschip, een opvang voor dak- en thuislozen. Daar zou een begeleider hem op het idee hebben gebracht om bij de coffeeshop te hoesten en te roepen dat hij was besmet met het coronavirus. ,,Dat leek mij een leuk geintje. En het zou worden gefilmd. Maar het stomme geintje is helemaal uit de hand gelopen’’, zei hij tijdens de rechtszitting.

Gekneusde ribben

Hij ontkende de agent te hebben bespuugd. Wel klaagde hij erover hardhandig te zijn aangehouden in het Inloopschip waar hij heen was gegaan nadat hij door de agent uit de rij was gehaald. De man werd overmeesterd door enkele agenten. Hij gaf toe zich te hebben verzet. Hij zou in paniek zijn geweest omdat agenten hem herhaaldelijk zouden hebben geslagen. ,,Ik slaap al de hele week slecht omdat ze mijn ribben hebben gekneusd.’’

‘Veel onzekerheid en angst’

,,Het is niet grappig, maar buitengewoon ernstig’’, zei officier van justitie Paul Visser die 3 maanden celstraf en betaling van de schadevergoeding eiste. Hij ging nadrukkelijk in op de bewering van de man dat hij niet wist wat het coronavirus precies betekende. ,,De afgelopen weken gaan minstens 99 van de 100 nieuwberichten over het coronavirus. Er is veel onzekerheid en angst in de samenleving’’, benadrukte hij.

,,In het Inloopschip kijken we niet naar het journaal. Maar nu besef ik wat het betekent. Ik heb er heel erg spijt van dat ik zei dat ik het coronavirus had’’, antwoordde de man. Inmiddels zegt hij te beseffen wat het coronavirus betekent. ,,Ik heb gehuild om alle zieken en het ziekenhuis in Uden helemaal vol zit.’’

Hij heeft een strafblad van 13 pagina's. Het gaat onder meer om een veroordeling wegens bedreiging van zijn moeder.

