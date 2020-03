Cel of flinke boete voor horeca die openblijven: ‘We trekken niet het bord onder je neus weg, maar het toetje moet je overslaan’

Dat zegt woordvoerder Irma Galema van de samenwerkende veiligheidsregio's in Brabant. Ze reageert daarmee onder meer onder meer op het besluit van restaurant Lundi in Eindhoven, dat open wil blijven . ,,We gaan pas dicht als ze ons komen sluiten", zei een medewerker tegen het Eindhovens Dagblad . ,,Daarvoor hebben we natuurlijk handhavers op pad", zegt Galema.

Maatwerk

Bij bijvoorbeeld coffeeshop Toermalijn in Tilburg kwam rond 18.30 uur de politie kijken. De eigenaar van de zaak maande klanten om snel te bestellen en weer te vertrekken, zodat zoveel mogelijk mensen geholpen konden worden. Gemeenten grijpen bewust niet direct in. Galema: ,,Hier zorgen we voor maatwerk. We laten de rijen opdrogen. En op een gegeven gaan we in gesprek met de zaak. Dan is het gewoon klaar.”