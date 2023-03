Cees hoopt dat vleermuizen de sloop van ‘zijn’ Zusterflat dwarsbomen

‘Logisch’ dat helft WW'ers ouder is dan 50 jaar, ‘maar aan werkgevers ligt het niet’

Bijna de helft van de werkzoekenden in Gelderland en Midden- en Noordoost-Brabant met een werkloosheidsuitkering is 50 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.