CDA polst Brabantse leden online over coalitie met Forum voor Democratie

Sterftecij­fer in bijna alle Brabantse gemeenten hoger dan gemiddeld, 28 nieuw gemelde sterfgeval­len

15:02 Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden in Brabant is de afgelopen 24 uur gestegen met 28. Het sterftecijfer in Brabant ligt momenteel fors hoger dan in een gemiddelde week van dit jaar vóór de uitbraak van de coronacrisis. In de meeste gemeenten is het aantal overledenen tot twee keer zoveel. In vijf gemeenten is het aantal doden zelfs vier keer of meer zo hoog dan normaal. Dat blijkt uit cijfers die het CBS en het RIVM vrijdag publiceerden.