CDA legt bom onder Brabants landbouwbeleid: ‘Gedwongen krimp veestapel is onbespreekbaar’

Boeren in Brabant moeten volgens de nu geldende coalitieafspraken voor 1 april een vergunning aanvragen om hun stal aan strengere milieu-eisen te laten voldoen. Die datum wil het CDA nu alsnog opschuiven. Gedwongen krimp van de veestapel is voor de partij ‘onbespreekbaar’. Ook verzoekt het CDA het provinciebestuur om 'niet langer vast te houden aan strengere regels dan elders in het land’.

,,Brabant mag niet op slot. Dat is namelijk in niemands belang: niet in het belang van onze inwoners, familiebedrijven en uiteindelijk ook niet in het belang van onze Brabantse natuur. Brabant wordt niet de groene gordel van de Randstad, waar geen enkele ontwikkeling meer mogelijk is", laat CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon in het persbericht weten.