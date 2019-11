CDA keert zich tegen Brabantse coalitie en wil boeren alsnog meer tijd geven voor vergunning schonere stallen

DEN BOSCH - Het CDA Brabant wil dat boeren alsnog extra tijd krijgen om een vergunning aan te vragen voor een schonere stal. De fractie heeft tijdens het debat over de provinciebegroting, dat nu bezig is, een voorstel ingediend. Een draai waarmee het zich tegen de eigen coalitie keert.

Die motie komt op een heel opvallend moment. Twee weken geleden debatteerde de Brabantse politiek al over precies deze materie, met duizenden boeren voor de deur. Daarbij drong de rechtse oppositie er met alle macht op aan om de beruchte datum van 1 april van tafel te krijgen.

Voor die datum moeten veehouders met oude stallen een vergunning aanvragen om aan de strengere milieu-eisen van de provincie te voldoen. Het CDA stemde toen niet in met uitstel; de fractie kocht wel tijd om op 13 december eventueel een nieuwe afweging te maken. Dan spreekt Provinciale Staten nog eens over het heikele dossier rondom boeren en stikstof, in de hoop dat er dan meer duidelijkheid is over stikstofmaatregelen van het kabinet.

Pittige gesprekken

CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon wil daar nu echter niet meer op wachten. Ze wees daarbij onder meer op het recente CBS-rapport over mestmetingen, dat vraagtekens zet bij de werking van innovatieve stalsystemen. ,,Alsof er nog niet genoeg onzekerheid is in de agrarische sector", filosofeerde De Hoon. ,,We maken ons zorgen. We hebben pittige gesprekken gevoerd over landbouw. Met onze achterban en hier in de statenzaal. Met alle onduidelijkheid van het moment kúnnen boeren geen plannen meer maken. Laten we deze mensen perspectief bieden. De deadline van 1 april moet van tafel.”

De andere vier coalitiepartijen (VVD, D66, GroenLinks, PvdA) waren twee weken geleden nadrukkelijk tegen algeheel uitstel van 1 april. Zij hielden zich stil nadat het CDA de motie aankondigde. Het voorstel van De Hoon wekte in elk geval verbazing bij SP en PVV. ,,Waarom stemde u dan twee weken geleden tegen? Het CDA liet toen alle boeren in de steek”, schamperde Maikel Boon (PVV). Nico Heijmans (SP) wilde weten wat het CDA doet als het andermaal zijn zin niet krijgt binnen de coalitie. ,,Zover zijn we nog helemaal niet. Op aannames ga ik niet in", aldus De Hoon.

Kleine kans

De kans dat het CDA-voorstel wordt aangenomen, lijkt op voorhand zeer klein. VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters liet in haar eigen spreektermijn al weten de discussie over de landbouw voor 13 december te willen bewaren. Zonder steun van de VVD is een meerderheid voor uitstel van de stallendeadline sowieso onhaalbaar.