Carnavalvrij: Bavaria start petitie voor vrije dag met carnaval

Broer en zus trainen voor Marathon Rotterdam: kijken hoe de hazen lopen

13 januari Om de 42 kilometer en 195 meter van de Rotterdamse marathon te kunnen volbrengen, is een veelvoud aan trainingskilometers nodig. In aanloop naar het Rotterdamse hardloopfeest, volgen we broer en zus Gian Ligtvoet (41) en Melissa (46) Eestermans-Ligtvoet. Afgelopen zondag was bij AV Sprint in Breda de eerste van vier Road2-Rotterdam (R2R) voorbereidingslopen.