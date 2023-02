Carnavalswagen vat vlam in Oss, brandweer met sirene door optocht

Op de winkel passen wilde Hans Schweren niet en dat is gelukt; nu zoekt hij een opvolger voor Hotel Centraal

SOMEREN - Ze zijn er destijds onbezonnen ingestapt. „Toen we Hotel Centraal overnamen, was ik hier één keer geweest.” Na dertig jaar gaan Hans en Miranda Schweren op zoek naar een opvolger voor de markante horecazaak in Someren.