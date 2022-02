Carnavalsvierders van boven de rivieren negeren oproep burgemeesters: ‘Laat ons gewoon lekker carnaval komen vieren’

Nieuwsover­zicht | Regelmatig gaslek bij aanleg glasvezel - Sjan (81) zoekt anonieme afzender die haar al dertig jaar bloemen stuurt

Het is de dag van de liefde en dat wordt in Brabant flink gevierd. Zo kiezen West-Brabantse stellen ervoor om juist vandaag te trouwen en is de 81-jarige Sjan uit Nuland een zoektocht gestart naar de anonieme afzender die haar al dertig jaar bloemen stuurt. Verder betaal je tijdens carnaval de hoofdprijs voor een pilsje. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

14 februari