Carnavalsvierders staan op scherp voor ouderwets feest: ‘Sommigen hebben elkaar twee jaar niet gezien’

Opgepakte voetbalhoo­li­gans in Best zijn van harde kern FC Utrecht, onder meer wapens, bivakmut­sen en vuurwerk aangetrof­fen

BEST - Een groep van 47 supporters van FC Utrecht is zaterdagavond op een parkeerplaats langs de A2 bij Best aangehouden omdat zij ‘op de vuist’ wilden gaan met de harde kern van PSV in Eindhoven. De politie rukte groots uit om de groep te controleren. Een autobestuurder reed daarbij opzettelijk in op een politieagente. De harde kern had knuppels, een mes, slagwapens, ploertendoders en bivakmutsen bij.

14:00