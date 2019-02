Carnavalsverenigingen moeten zich ook aan privacywet houden: geen kiekjes van tongende of dronken carnavallers

Warmste februari-dag ooit gemeten in Brabant: 19,9 graden aangetikt in Eindhoven

27 februari EINDHOVEN - Rond 15.30 uur vanmiddag is het kwik in Eindhoven gestegen tot 19,9 graden. Daarmee is het officieel de warmste februari-dag in Brabant ooit gemeten, zo meldt Weerplaza. Het gaat om het vierde datum-warmterecord van deze maand.