Carnavalsverenigingen bieden kostuums massaal aan op Marktplaats: ‘Zonde om ze maar drie dagen te gebruiken’

Hoe surfer Max van Noorden drie jaar na deze iconische foto de écht ongelijke strijd verloor

16:29 Een iconische foto is het, dat beeld van die eenzame surfer op de A2 rond Den Bosch. Hij is 25 jaar geleden gemaakt, op 5 februari 1995. Zowel de snelweg als het polderland van het Bossche Broek was in januari 1995 ondergelopen. Den Bosch dreigde te verdrinken. Twee jaar geleden schreef BD-columnist Henk Mees dit artikel over surfer Max van Noorden, die nooit heeft mogen meemaken hoe iconisch deze foto is geworden.