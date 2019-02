Carnavalskraker Huub Hangop: ‘Ik kies voor Brabant’

Nog niet de helft van alle Brabantse kiesgerechtigden hebben vier jaar geleden de moeite genomen om hun stem uit te brengen voor Provinciale Staten. Daarom trekt het provinciebestuur nu alles uit de kast om de opkomst te bevorderen. De Roosendaalse entertainer Huub Hangop draagt daar een steentje aan bij, met zijn kersverse carnavalskraker: ‘Ik kies voor Brabant’.

Echt heel belangrijk

De videoclip waarop het lied te horen is, werd opgenomen tijdens de jaarlijkse sleuteldragersborrel op het provinciehuis in Den Bosch. In de aanwezigheid van 75 carnavalsprinsen en hun gevolg zei commissaris van de Koning Wim van de Donk: ,,Carnaval is een feest van vrijheid waarbij iedereen ludiek een spiegel wordt voorgehouden, óók de politiek. Carnaval vieren wij samen in vrijheid, vrijheid die ons 75 jaar geleden gegeven werd. Daardoor is het mogelijk om op 20 maart je stem voor Provinciale Staten uit te brengen. Ik hoop dat mensen bedenken dat dat echt heel belangrijk is.''

De verkiezingen zijn op woensdag 20 maart, samen met die voor het waterschap.

Voor wie wil meezingen... Dit is de tekst

Ik kies voor Brabant, wa doede gij?

’t Maokt niet uit op welleke partij.

Mee da rooie potlooike in oewe naand, stem de voor ‘t mooiste plekske van ‘t hele laand

Ik kies voor Brabant en wa doede gij

Want agge kiest, dan doe de net as mij

Uuuhh effe kijken, dan mot ik ier dat vakske rood maoke, hè?



Ben je geboren of getogen in het Brabantse land

Of weet je niet precies meer hoe je hier bent beland

Hoe dan ook je voelt het in het land van zand en klei

Nergens ter wereld zijn de mensen zo gastvrij

We komen op de koffie bij elkaar

En iedereen staat voor een ander klaar

Het maakt me trots als een pauw

De keuze is aan jou