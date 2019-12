Carnaval, RKC en Chateau Meiland: dit zocht Brabant dit jaar op via Google

Wanneer moeten we vrij nemen voor de aankomende carnaval? Die vraag hield Brabanders dit jaar opnieuw enorm bezig. De term ‘carnaval 2020’ staat zelfs tweede op de lijst van meestgebruikte Google-zoekopdrachten in Noord-Brabant. Alleen winnaar van de Televizier-Ring Chateau Meiland gaat het Brabantse feest voor.

In onze provincie werd ook veel gezocht op Ajax-Tottenham. De halve finalestrijd van de Champions League, die de Amsterdammers uiteindelijk nipt verloren, eindigde daarmee op 3 in de lijst.

RKC Waalwijk

Om meteen maar even in de voetbalhoek te blijven: de meestgezochte club uit Brabant is RKC. Wellicht vanwege de bizarre promotiewedstrijd afgelopen seizoen zochten we vaker op de club uit Waalwijk dan op bijvoorbeeld PSV en Willem II. Overigens werd Ajax nog altijd vaker ‘gegoogeld’.

Opvallende termen in de top twintig zijn verder onder meer MTV-programma Ex on the beach en Fontys Connect. Dat is inlogsysteem van Fontys Hogescholen. Niet vreemd: Fontys zit overwegend in Brabant. Ook lijkt er iets met het weer in Helmond aan de hand te zijn. Buienradar Helmond is namelijk ook bijzonder vaak opgezocht. Het staat op nummer 21.

Terugkomende op de carnaval van 2020: die vindt plaats tussen vrijdag 21 en dinsdag 25 februari. Hoeft je dat alvast niet meer op te zoeken.

Trending

De cijfers komen van Google Trends. Met dat systeem houdt Google onder meer bij welke zoekopdrachten er ‘trending zijn’. Dat houdt in dat deze termen snel in populariteit zijn gestegen. Algemene woorden als weer, Google, Facebook of YouTube zijn dus eigenlijk vaker ingetikt, maar worden niet meegeteld.

