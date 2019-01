Carnaval Festival en De Oude Tufferbaan in Efteling tijdelijk gesloten in verband met grote opknapbeurt

De Oude Tufferbaan sluit van 18 februari tot en met 19 april, Carnaval Festival gaat van 4 maart tot en met 31 mei dicht. “Het wordt later pas inzichtelijk welke zaken we precies aan gaan paken. Daar valt op dit moment nog niets over te zeggen", weet Siezenga. Dergelijke onderhoudsbeurten worden regelmatig gehouden.