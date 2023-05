Carin Smolders (47) nieuwe hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

Trotse muziekvere­ni­ging Zijtaart presen­teert zaterdag muzikaal kinderboek

ZIJTAART - Muziekvereniging Sint-Cecilia maakt zich op voor de kinderboekpresentatie van Noodgeval in het magische dierenbos op zaterdagmiddag 13 mei in Dorpshuis ’t Klooster in Zijtaart.