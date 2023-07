‘Canon van Valkenswaard’ pookt historisch besef flink op

Ruzie om afstandsbe­die­ning loopt uit de hand: man krijgt bierfles in gezicht en scherf in bil

ROOSENDAAL - Een 35-jarige man is donderdagavond aangehouden in Roosendaal omdat hij zijn huisgenoot zwaar zou hebben mishandeld. De reden: ruzie om een afstandsbediening. Het slachtoffer (25) verklaarde met een bierfles in het gezicht te zijn geslagen.