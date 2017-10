Camper van dakloze Rinus wordt weggesleept

Rinus wil eerst een oplossing voor de opvang van zijn twee honden, die ook in de camper bivakkeren. Hulpverleners praten op Rinus in.

Openstaande boetes

Rinus heeft vijf bekeuringen van bijna 500 euro voor onverzekerd rijden liggen. Komen nog eens tien prenten à 140 euro bij wegens illegaal kamperen. Hij was al bang dat de politie zijn camper daarom in beslag zou komen nemen.

Deze krant bracht dinsdag een reportage over Rinus en zijn moeder Joke. De twee wonen samen in de camper van Rinus. Het Anemoonerf is hun huidige standplek. Rondrijden kan niet, want de camper is niet verzekerd. Slapen doen ze achterin. Er is een tafeltje, met twee uitklapbare bedden.